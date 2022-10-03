Жена Зеленского спустила на воду в Турции первый корвет для ВМС Украины. Фото

CentralAsia (CA) - Корвет для военно-морских сил Украины «Гетман Иван Мазепа» спущен на воду в Турции, сообщила жена президента Украины Елена Зеленская. Это первый такой корабль, который будет стоять на вооружении украинских вооруженных сил.

«Сегодня в Турции имела честь спустить на воду корвет, который будет служить Украине и одновременно будет иметь турецкое сердце», - написала она в телеграм-канале.

В церемонии принял участие командующий ВМС ВС Турции, а также команда корвета во главе с капитаном.

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Киев и Анкара подписали соглашение о строительстве двух корветов класса Ada летом 2021 года. В 2021 году на это было предусмотрено 3,8 млрд гривен (около $141 млн). Планируется, что корвет будет адаптирован ко всем типам противокорабельных ракет.