Первым кандидатом в президенты Казахстана стал представитель партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев

CentralAsia (KZ) - Жигули Дайрабаев выдвинут в кандидаты в президенты от партии «Ауыл», передает Tengrinews.kz. Соответствующее решение было принято на внеочередном XX съезде политического объединения.

«Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного комплекса», — заявил Дайрабаев.

«Мы аграрное государство. Первым долгом мы должны решать вопросы продовольственной безопасности. Конечно, я многое не буду обещать, время покажет. Дайте время. Я, если честно, не ожидал, что партия будет выдвигать. Поэтому мы сосредоточимся, обмозгуем, будем планировать, как вести предвыборную агитацию. И будем тоже советоваться, будем готовить планы и платформы», — ответил позднее политик на вопросы журналистов.

Согласно информации на сайте Ассоциации фермеров Казахстана, кандидату в президенты 68 лет. Он женат, имеет троих детей и семерых внуков.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт в Алматы по специальности «агроном», а также Высшую школу агропромышленного комплекса. С октября 2015 года по декабрь 2019-го занимал пост председателя Жамбылского областного филиала РОО «Союз фермеров Казахстана».

В 2022 году Жигули Дайрабаев был назначен председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен». Является также председателем Ассоциации фермеров Казахстана и почетным гражданином района имени Турара Рыскулова Жамбылской области.

О проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил в послании народу 1 сентября. Позднее стало известно, что голосование состоится 20 ноября. Жигули Дайрабаев стал пока первым официально выдвинутым кандидатом на высший государственный пост.

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