Число случаев заражения COVID в мире достигло 618 млн

CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 618 047 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 546 816 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 96 397 885 и 1 059 605.

Индия - 44 594 487 и 528 673.

Франция - 35 608 285 и 156 152.

Бразилия - 34 672 524 и 686 036.

Германия - 33 386 229 и 150 064.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 840,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 238 человек, в Индии - 375, в Бразилии - 3 178, во Франции - 2 365, в Германии - 1 778.