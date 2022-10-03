Танцор обвинил МИД России, что тот «прогнулся» перед Узбекистаном

CentralAsia (UZ) - Российский танцор Сергей Полунин обвинил МИД России в том, что ему не дали выступить с номером на концерте на Красной площади в Москве по случаю аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

За день до концерта, который прошёл 30 сентября, Полунин заявил в инстаграме, что сначала его пригласили станцевать под песню певца Шамана «Встанем», посвящённую погибшим в Украине российским солдатам, однако затем без объяснения причин отменили номер. После концерта также в инстаграме танцовщик заявил, что, по его данным, запрет на выступление исходил от МИД России, в который поступила жалоба от МИД Узбекистана. «Ребята, я же вас защищал», - эмоционально обратился артист к российским чиновникам, обвинив их в том, что они «прогнулись». Ранее он говорил, что должен выступить на концерте, поскольку является уроженцем Херсона.

Несколько дней назад Полунин выступал с тем же номером в Ташкенте. Номер, воспевающий участников войны против Украины, вызвал возмущение ряда официальных лиц Узбекистана. Узбекские чиновники в ответ на обвинения российского артиста, размещенные в соцсетях, прокомментировали, что Полунин был предупреждён за то, что вышел за рамки оговорённых в соглашении о гастролях условий. Новые обвинения Полунина в МИД Узбекистана и МИД России не комментировали.

Полунин, бывший гражданином Украины, получил российское гражданство в 2018 году.

У Полунина есть несколько татуировок с изображением Путина.

Полунин с юности был солистом Королевского балета в Лондоне, впоследствии переехал в Россию. Сейчас он является директором Севастопольского театра оперы и балета, у которого на данный момент нет здания и постоянной труппы.