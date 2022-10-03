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«Роскосмос» опубликовал снимок утечки газа на «Северных потоках»
Предыстория: Диверсия или авария? Главный газопровод из России в Европу «Северный поток» дал течь сразу в трех местах, - «Би-би-си»

CentralAsia (CA) -  «Роскосмос» ведет мониторинг утечек газа на «Северных потоках», говорится в сообщении госкорпорации в Telegram. «Роскосмос» опубликовал снимок утечки с одного из газопроводов в Балтийском море (с какого именно — не уточняется). Снимок сделал спутник «Канопус-В» 2 октября.

По информации Дании, из поврежденных ниток «Северного потока» и «Северного потока-2» вышел весь газ. «Газпром» оценивал объем находившегося в трех нитках энергоносителя в 800 млн кубометров.

Давление на «Северных потоках» начало падать 26 сентября. Россия и страны Запада считают, что причиной пробоин стали диверсии. Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

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