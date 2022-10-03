Число жертв урагана «Иэн» во Флориде достигло 77 человек

CentralAsia (CA) - Не меньше 77 человек погибли и более десяти тысяч числятся пропавшими без вести из-за урагана «Иэн» в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные властей и свои подсчеты. Ранее, 1 октября, сообщалось о 45 погибших.

Ураган обрушился на Флориду в среду, 28 сентября. В штате введен режим чрезвычайной ситуации. Ураган привел к масштабным разрушениям, рекордным наводнениям и массовому отключению электроэнергии. Скорость достигала 150 миль в час. Президент США Джо Байден говорил, что «Иэн» может стать самым смертоносным ураганом в истории Флориды и что на восстановления могут потребоваться месяцы или годы.

«Иэн» затронул и другие штаты, в частности Южную Каролину, где также объявлен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас скорость ветра достигает 35 миль в час.