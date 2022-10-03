Во Вьетнаме зафиксировали первый случай оспы обезьян

CentralAsia (KZ) - Во Вьетнаме зафиксировали первый случай заражения человека вирусом оспы обезьян. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщило агентство Reuters.

Как отметил директор департамента здравоохранения Хошимина Тан Чи Тхыонг, заболевшего удалось выявить благодаря четкому контролю и надзору. Сектор здравоохранения продолжает контролировать ситуацию с распространением заболевания, отмечает RT.

В сентябре местный минздрав распорядился усилить контроль на границах для выявления и недопущения проникновения в страну вируса оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила о снижении уровня заболеваемости оспой обезьян в Европе за последние недели.

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