Кандидатом в президенты Казахстана выдвинут представитель содружества профсоюзов «Аманат» Мейрам Кажыкен

Мейрам Кажыкен

CentralAsia (KZ) - Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» выдвинуло экономиста Мейрама Кажыкена в качестве кандидата на внеочередных выборах президента страны. Об этом «Власти» сообщил сам Кажыкен.

«Я с Содружеством профсоюзов Казахстана «Аманат» сотрудничаю более семи лет. И не только с ними – и с другими объединениями профсоюзов. Работая вместе, мы сделали немало, но успехи были минимальными: у нас не было политической силы. Меня обещали поддержать серьезные предприниматели. Мы хотим начать формирование в Казахстане социального партнерства. Это означает, что две крупные стороны гражданского общества – профсоюзы и предприниматели – сообща, в процессе переговоров будут решать вопросы любой сложности. Но это лишь один из тезисов моей предвыборной программы», — говорит Кажыкен.

Мейраму Кажыкену 61 год, он уроженец Павлодарской области. Доктор экономических наук, профессор, директор Института исследований современного общества, автор книг по развитию социально-экономической системы, адаптивной экономики и Концепции унифицированной системы оплаты труда Республики Казахстан. Мейрам Кажыкен является лидером инициативной группы по созданию партии Yntymaq.

На прошлой неделе в Казахстане были выдвинуты две кандидатуры для участия в предстоящих выборах президента страны - Жигули Дайрабаев и Нурлан Ауесбаев.

Жигули Дайрабаева выдвинули от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». Нурлан Ауесбаев - кандидат от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).

23 сентября в Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты, они должны собрать не менее 118,2 тыс. доверенных подписей. Предвыборная агитация начнется 21 октября и продлится до 18 ноября. 19 ноября – день тишины. Подведение предварительных итогов – с 21 ноября по 27 ноября, а 27 ноября избранный президент будет зарегистрирован по итогам подсчета голосов.

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