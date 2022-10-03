Мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации, - посольство РФ в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 14:20, 03 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекских мигрантов не будут депортировать из России за отказ от частичной мобилизации, так как они и любые другие иностранные граждане не попадают под действие этой нормы, сообщает посольство РФ в Узбекистане.
«Распространяющиеся в Интернете слухи об обязательном призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, не соответствуют действительности», – подчеркнули в посольстве РФ в Узбекистане.
По данным дипведомства, «ссылаясь на фальшивый приказ МВД России, злоумышленники тиражируют фейковые новости о том, что частичной мобилизации подлежат временно пребывающие в России граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана». В случае отказа заключить контракт им, якобы, грозит аннулирование разрешения на работу и депортация.
«Призываем граждан Узбекистана, находящихся в России, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию», – подчеркнули в российском посольстве.