ISW: Российские войска отошли со своих позиций к северо-востоку от Лимана (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 2 на 3 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские источники сообщают, что российские войска отошли со своих позиций к северо-востоку от Лимана, вероятно, на позиции вокруг Кременной и вдоль трассы R66 Сватово-Кременная.

Выводы института:

Украинские силы продолжают освобождать населенные пункты восточнее и северо-восточнее Лимана, освободили Торское в Донецкой области.

Российские войска продолжают атаковать Бахмут, Вымку и Авдеевку.

Украинские войска возобновили контрнаступление на севере Херсонской области и закрепили позиции в Золотой Балке и Крещеновке. Российские источники сообщают, что украинские войска также освободили Шевчековку и Любимовку, оттеснив российские войска на новые оборонительные позиции вокруг Николаевки.

Российские силы продолжают наносить удары по Кривому Рогу и Николаевской области с помощью беспилотников иранского производства Shahed-136.

Украинские войска продолжают наступление на населенные пункты восточнее Купянска и освободили Ковшаровку Харьковской области.