В Казахстане запустили пилотный проект по покупке угля онлайн

CentralAsia (KZ) - В Казахстане запущен пилотный проект по покупке угля населением онлайн – об этом на совещании в правительстве проинформировал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сообщается на сайте премьер-министра.

Ускенбаев сообщил, что за январь – август в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне. При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом сроком на 6 месяцев.

Кроме того, по информации министра, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации угля через популярные маркетплейсы и банковские приложения. Пока пилотный проект запущен в Костанайской области «одним из крупнейших банков страны».

«Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах», — сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

По его мнению, такой подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.

В завершение он поручил Мининдустрии совместно с акиматами регионов держать поставку и распределение угля на особом контроле, а Агентству по защите конкуренции – пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен.

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