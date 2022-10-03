В Ташкенте аренда квартир подорожала вдвое из-за наплыва россиян

CentralAsia (UZ) - За последние два месяца цены на аренду квартир в столице Узбекистана выросли в два раза, сообщили «РИА Новости» местные риэлторы. Они связали рост цен с наплывом иностранных граждан, прежде всего из России.

По данным агентства недвижимости «Этажи», сейчас аренда однокомнатной или двухкомнатной квартиры в Ташкенте обойдется от $600 до $1000–1500. Раньше цены были на уровне $300–450. Ежедневно компания получает семь-восемь звонков с просьбой помочь найти квартиру в городе.

В другом агентстве заявили, что недавно получили заказ найти аренду для более 2 тыс. россиян. Неназванной компании пришлось обращаться за помощью к частным риелторам. «Те клиенты, которые планировали продать свои квартиры, теперь передумали и решили заработать на аренде»,— рассказал один из риэлторов.

Отток россиян начался из-за частичной мобилизации, объявленной в России с 21 сентября по указу Владимира Путина. Многие направилась в страны, куда россиянам можно въехать без виз: в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. В МИД Узбекистана предупредили, что россияне не подлежат принудительной депортации, если не нарушили закон.