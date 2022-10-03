Монголия и Турция подписали двусторонний протокол для архивов

CentralAsia (MNG) - Двусторонний протокол о сотрудничестве между Главным управлением архивов Монголии и Управлением государственных архивов при президенте Турецкой Республики был подписан 29 сентября в Анкаре.

От имени Главного управления архивов Монголии посол Монголии в Турецкой Республике Мөнхбаяр Гомбосурэн подписал протокол вместе с директором Управления государственных архивов при президенте Турецкой Республики профессором Угуром Юналом.

Подписание этого протокола создает возможность для обеих сторон проводить исследования и анализ для обогащения архивного фонда, а также обмениваться взаимным опытом в таких вопросах, как электронные и современные передовые технологии и реставрация.

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