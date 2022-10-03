В России за сутки COVID-19 заболели 24,1 тыс. человек

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CentralAsia (CA) - В России выявлено 24 158 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 088 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,3%, сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 18 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 54 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 30 085 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 5 927.

Показатель заболеваемости за сутки впервые с середины августа опустился до уровня менее 30 тыс., когда 16 августа было зарегистрировано почти 24 тыс. заболевших и соотносится с уровнем значений 22-27 марта, когда выявлялось около 25 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 300-500 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 91 человек, накануне сообщалось о 96 умерших.

«Выздоровели за сутки 35 294 человека, или на 24,9% меньше в сравнении с 2 октября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 073 185 случаев заражения коронавирусом, 387 559 умерших и 20 175 902 выздоровевших.