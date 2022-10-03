экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Великобритании выявили крупнейшую в истории страны вспышку птичьего гриппа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Великобритании выявили крупнейшую вспышку птичьего гриппа в истории, передает Daily Mail.

Из-за заболевания к сегодняшнему дню, 3 октября, пришлось уничтожить более трех миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения птичьего гриппа. Птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании.

В то время как популяции диких птиц серьезно пострадали, птицеводы все больше беспокоятся о своих домашних птицах.

Национальный союз фермеров заявил, что поставки рождественских индеек могут оказаться под угрозой, если худшая в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа продолжит распространяться.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) расширило зоны предотвращения птичьего гриппа после ряда выявленных случаев. Теперь по закону владельцы должны соблюдать строгие меры биологической безопасности - владельцы более 500 птиц теперь обязаны ограничить доступ на участок для людей, не имеющих отношения к производству.

В настоящее время фермеры получают компенсацию только за выбраковку здоровых птиц, но не за тех, которые погибли от болезни, и не за последующие убытки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На стадионе в Индонезии в давке погибло 129 человек. Видео
  • Конституционный суд России признал законными договоры о вхождении в состав новых регионов
  • Утечка газа из «Северных потоков» прекратилась


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com