В Великобритании выявили крупнейшую в истории страны вспышку птичьего гриппа

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CentralAsia (CA) - В Великобритании выявили крупнейшую вспышку птичьего гриппа в истории, передает Daily Mail.

Из-за заболевания к сегодняшнему дню, 3 октября, пришлось уничтожить более трех миллионов птиц, а на всем юго-западе Англии введены зоны предотвращения птичьего гриппа. Птичий грипп был обнаружен в 155 местах по всей Великобритании.

В то время как популяции диких птиц серьезно пострадали, птицеводы все больше беспокоятся о своих домашних птицах.

Национальный союз фермеров заявил, что поставки рождественских индеек могут оказаться под угрозой, если худшая в истории Великобритании вспышка птичьего гриппа продолжит распространяться.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA) расширило зоны предотвращения птичьего гриппа после ряда выявленных случаев. Теперь по закону владельцы должны соблюдать строгие меры биологической безопасности - владельцы более 500 птиц теперь обязаны ограничить доступ на участок для людей, не имеющих отношения к производству.

В настоящее время фермеры получают компенсацию только за выбраковку здоровых птиц, но не за тех, которые погибли от болезни, и не за последующие убытки.