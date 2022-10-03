Задержан бывший сотрудник внутренних дел, оскорбивший всех матерей Узбекистана (видео)

CentralAsia (UZ) - 2 октября Аббасу Сулейманову, бывшему сотруднику ОВД Аккурганского района, проклинавшего и оскорбившего всех матерей узбекистанцев , было предъявлено обвинение по статье 277 (Хулиганство) УК. Мужчина заключен в тюрьму, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

Ранее в соцсетях выложили запись телефонного разговора Сулейманова с женщиной. В нем Сулейманов несколько раз нецензурно выражается в отношении «матерей всех узбеков, в том числе и жителей Аккургана».

После того, как аудио было опубликовано в Интернете, около полусотни человек из Аккурганского района пришли в райотдел внутренних дел и просили строго наказать гражданина, оскорбившего матерей.

По данным ГУВД Ташкентской области, Аббас Сулейманов, 1992 года рождения, «в 2022 году принят на должность инспектора по профилактике районного ОВД. «Молодой сотрудник вскоре был уволен из органов внутренних дел в связи с негативным поведением и неадекватным поведением во время прохождения службы».

После задержания Сулейманова в социальных сетях было опубликовано видео, на котором он извиняется перед народом Узбекистана. Кроме того, в социальных сетях было опубликовано видео, на котором его мать извиняется перед народом.