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Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на передовую в Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) -  Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние дети Ахмат, Эли и Адам скоро будут принимать участие в военной операции в Украине. По его словам, они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО (специальная военная операция). И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как пишет Кадыров, его сыновья Ахмат, Эли и Адам проходят военную подготовку «чуть ли не с малых лет». Он напомнил, что Ахмату 16 лет, Эли — 15 лет, Адаму — 14 лет.

По словам главы Чечни, на базе Российского университета спецназа юношей могут научить обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях и теоретическим основам.

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