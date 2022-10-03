Кадыров заявил, что отправит своих несовершеннолетних детей на передовую в Украине

Рамзан Кадыров

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние дети Ахмат, Эли и Адам скоро будут принимать участие в военной операции в Украине. По его словам, они «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО (специальная военная операция). И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Как пишет Кадыров, его сыновья Ахмат, Эли и Адам проходят военную подготовку «чуть ли не с малых лет». Он напомнил, что Ахмату 16 лет, Эли — 15 лет, Адаму — 14 лет.

По словам главы Чечни, на базе Российского университета спецназа юношей могут научить обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях и теоретическим основам.