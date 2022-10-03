Объявлен лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии

Сванте Паабо

CentralAsia (KZ) - Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека», объявили в понедельник в нобелевском комитете.

В пресс-релизе комитета уточняется, что Паабо сумел «секвенировать геном неандертальца, вымершего родственника современного человека». Ученый также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад.

«Это имеет физиологическое значение и сегодня — например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции», — пояснил Нобелевский комитет.

В прошлом году премию в области физиологии и медицины получили исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии по медицине и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета также могут приглашать для консультаций специалистов.

С присуждения премии по физиологии и медицине началась «нобелевская неделя». Обладатели следующей награды – по физике – станут известны 4 октября, лауреата по химии объявят 5 октября, по литературе – 6 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 7 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 10 октября.

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