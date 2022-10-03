экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Объявлен лауреат Нобелевской премии по медицине и физиологии
Сванте Паабо
Сванте Паабо

CentralAsia (KZ) -  Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей, а именно «за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека», объявили в понедельник в нобелевском комитете.

В пресс-релизе комитета уточняется, что Паабо сумел «секвенировать геном неандертальца, вымершего родственника современного человека». Ученый также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к homo sapiens после миграции из Африки около 70 тыс. лет назад.

«Это имеет физиологическое значение и сегодня — например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции», — пояснил Нобелевский комитет.

В прошлом году премию в области физиологии и медицины получили исследователи из США Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и осязания.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, лауреата премии по медицине и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. Члены Нобелевского комитета также могут приглашать для консультаций специалистов.

С присуждения премии по физиологии и медицине началась «нобелевская неделя». Обладатели следующей награды – по физике – станут известны 4 октября, лауреата по химии объявят 5 октября, по литературе – 6 октября. Лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 7 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 10 октября.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Число случаев заражения COVID в мире достигло 618 млн
  • Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией
  • Монголия пообещала выдать вид на жительство всем россиянам, которые об этом попросят, – Odessa Journal


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com