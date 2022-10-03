В Узбекистане мужчина убил свою жену, ее несовершеннолетнего брата и тещу

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась информация о том, что в Узбекистане убита 22-летняя женщина, а также ее мать и младший брат, которые пытались защитить ее от убийцы.

В прокуратуре Андижанской области сообщили, что трагедия произошла в махалле «Турткуль» Избасканского района. Во время ссоры мужчина нанес своей жене, а затем теще и 12-летнему мальчику ножевые ранения. 22-летняя женщина и ее мать скончались на месте происшествия, несовершеннолетний ребенок умер в больнице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 97 УК (Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц). Подозреваемый задержан. Ведется следствие. Ему грозит до 25 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.