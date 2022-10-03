Казахстан не будет участвовать в войне Украины и России – МИД РК

Айбек Смадияров

CentralAsia (KZ) - Казахстан как участник Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) не будет участвовать в войне между Россией и Украиной. Об этом сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге 3 октября, передает Orda.kz

Он объяснил, что страны ОДКБ признают границы друг друга в строго очерченных рамках. Так называемые ЛНР и ДНР в них не входят.

«Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования в соответствии с международным правом и уставом ООН. В целом зона ответственности ОДКБ чётко очерчена международно признанными территориями государств-членов Организации и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта на повестке не стоит», – сказал Смадияров.

Также он объяснил, что делать казахстанцам, по ошибке получившим повестку в российские военкоматы.

«Естественно, бывают какие-то несоответствия в информационных базах. Если человек, допустим, находится на территории России, получил ВНЖ – это не гражданство, он может показать свой документ военкомату или обратиться в посольство Казахстана», – добавил Смадияров.

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