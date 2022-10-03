Россия, Казахстан и США в тройке лидеров по денежным переводам в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - По объему денежных переводов в Узбекистан первые три места заняли Россия, Казахстан и США в первом полугодии, следует из обзора Центрального банка РУз.

Общая сумма поступивших в Узбекистан средств выросла почти вдвое и достигла $6,5 млрд. Такой рост был обеспечен в основном за счет России. Из общей суммы 81% перевели из РФ ($5,3 млрд).

В прошлом году доля поступлений из России была 67% ($2,2 млрд). На втором месте по переводам в Узбекистан стоит Казахстан. За шесть месяцев в республику отправили $327 млн, что на 11% больше, чем в прошлом году. Поступления из США в первом полугодии выросли незначительно – на 2,6%. Общая сумма средств составила $237 млн.

Из всех остальных стран в Узбекистан было отправлено $662 млн. Это на 18% выше, чем было в прошлом году.