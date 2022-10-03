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Цены в Узбекистане выросли на 12,2% с начала года

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане к сентябрю темп роста индекса потребительских цен достиг 12,2 процента. Об этом сообщает Госкомстат республики.

По официальным данным, товары и услуги в потребительском секторе в сентябре подорожали в среднем на 1%. Лидирующее место в росте цен заняли продукты питания, цены на которые в среднем за месяц выросли на 1,4%.

За этот период цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% и оказание платных услуг населению на 0,8%.

В марте сообщалось, что уровень инфляции в Узбекистане превысил ожидания Центробанка на 15 процентов. По данным ЦБ, это было вызвано ростом цен на продукты питания на 2,5% и ростом цен на непродовольственные товары на 1,1%.

В своем отчете, опубликованном 10 апреля, Всемирный банк спрогнозировал, что экономический рост в Узбекистане замедлится до 3,6 процента в 2022 году. В банке заявили, что замедление экономического роста было вызвано такими факторами, как уменьшение объема денежных переводов, рост цен на продукты питания и нефть.

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