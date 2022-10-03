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В Казахстане стартовала активная фаза учений ОДКБ

CentralAsia (KZ) -  Активная фаза учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) стартовала в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В Жамбылской области состоялась церемония открытия учений ОДКБ. (…) Активная фаза учений ОДКБ пройдет с 3 по 7 октября», - говорится в сообщении.

В открытии учений приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайруллоев, начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, представители вооруженных сил стран-участниц учения.

«Страны ОДКБ являются стратегическими партнерами и союзниками, и предстоящие учения будут служить не только инструментом совершенствования боевого мастерства военнослужащих и слаженности подразделений коллективных сил, но и станут примером эффективного международного военного сотрудничества, достижения успехов в направлении обмена опытом», – сказал первый замминистра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Марат Хусаинов.

С 26 сентября по 13 октября на территории Казахстана проводятся командно-штабные учения «Взаимодействие-2022» с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, специальные учения «Поиск-2022» с силами и средствами разведки и «Эшелон-2022» с подразделениями материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ. Активная фаза учений проходит на полигоне Матыбулак и продлится до 7 октября. Общая численность участников учений — более 6500 человек, задействовано свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

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