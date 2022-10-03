Туркменистан и Турция возобновляют регулярные авиарейсы между Стамбулом и Ашхабадом

CentralAsia (TM) - С 5 октября «Туркменские авиалинии» возобновляют регулярные авиарейсы между Туркменистаном и Турцией, сообщает Turkmenportal.

По информации издания, авиарейсы будут выполняться четыре раза в неделю, по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. О стоимости билетов не сообщается.

Ранее предполагалось, что в октябре будут выполняться чартерные рейсы.Регулярные рейсы в Стамбул возобновятся после отмены безвизового режима между Турцией и Туркменистаном.

Авиасообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что с 1 октября «Туркменские авиалинии» возобновляют регулярное сообщение между Беларусью и Туркменистаном по маршруту Ашхабад-Минск-Туркменабат.