Правозащитники просят президента Турции вернуть безвизовый режим с Туркменистаном

CentralAsia (TM) - Представители правозащитных организаций опубликовали открытое обращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой вернуть безвизовый режим для граждан Туркменистана.

13 сентября 2022 года, по просьбе Туркменистана, Турецкая Республика ввела въездные визы для граждан Туркменистана.

«Данный шаг мы рассматриваем, как прямую дискриминацию граждан Туркменистана в их праве на свободу передвижения, как нарушение принципов открытости и объединения тюркских народов – как важнейшей части внешней политики Турецкой Республики. Фактически, Туркменистан вовлек Турецкую Республику в свою репрессивную политику по отношению к своим гражданам, решив за счет Турции сделать невыездными сотни тысяч туркменистанцев», - отмечается в заявлении.

По мнению правозащитников, введение виз обрекает «сотни тысяч семей граждан Туркменистана на голод».

В настоящее время в Турции насчитывается примерно 230 тыс. легально проживающих туркменистанцев. Чтобы остановить отток трудоспособного населения из Туркменистана, власти ограничивали выезд из Туркменистана, а также без объяснения причин не допускали к рейсам в Турцию уже после прохождения регистрации в аэропорту Ашхабада.

«Но, так как эти меры достаточно ограниченны, туркменское правительство пошло на беспрецедентный шаг, обратившись в начале сентября к Турецкой Республике с просьбой ввести визы для граждан Туркменистана. К сожалению, просьба туркменского правительства была удовлетворена, и Турецкая Республика была вовлечена в грубое нарушение международного права на свободу передвижения», - говорится в заявлении.

Правозащитники попросили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить визы для туркменских граждан и следовать политике открытости Турецкой Республики. «Мы считаем, что народ Туркменистана, определивший историческое начало вашей страны, не заслуживает быть дискриминированным, по сравнению с другими народами», - отмечается в заявлении.