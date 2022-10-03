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Контейнерный поезд «Экспресс-линии ШОС» впервые выехал в Самарканд

CentralAsia (UZ) -  Контейнерный поезд «Экспресс-линии ШОС» впервые выехал из пилотной зоны "Китай — ШОС" в городе Циндао в Самарканд, сообщает ИА "Дунё".

Грузовой состав включает в себя 100 стандартных контейнеров, нагруженных оборудованием, запасными частями и предметами первой необходимости. Как ожидается, поезд прибудет в Самарканд 8 октября.

Это уже восемнадцатая международная линия пилотной зоны «Китай — ШОС», направленная на дальнейшее расширения взаимосвязанности между Китаем и странами Центральной Азии и Европы, сообщают в агентстве.

Специальная транспортная линия «Циндао — Самарканд», открытая по итогам Самаркандского саммита ШОС, еще больше расширит логистические связи Китая со странами Центральной Азии, создавая "стальной" железнодорожный мост на новом Шелковом пути.

Пилотная зона «Китай — ШОС» сотрудничает с СЭЗ «Джизак» и промышленным парком «Пеншэн» в Сырдарьинской области. В зоне также расположен филиал Товарно-сырьевой биржи Узбекистана.

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