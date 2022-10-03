Президент Узбекистана отбыл в Будапешт

- Узбекистан, политика
- 17:28, 03 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - По приглашению венгерской стороны, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 октября отбыл в Венгрию с официальным визитом.
В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште запланированы встречи с Президентом Венгрии Каталиной Новак и переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба главы государства.
Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах.
Кроме того, состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке.
Глава государства также встретится с представителями ведущих венгерских компаний.
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