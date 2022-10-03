экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Узбекистана отбыл в Будапешт

CentralAsia (UZ) -  По приглашению венгерской стороны, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 октября отбыл в Венгрию с официальным визитом.

В соответствии с программой пребывания в городе Будапеште запланированы встречи с Президентом Венгрии Каталиной Новак и переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном, сообщила пресс-служба главы государства.

Будут рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества в приоритетных сферах.

Кроме того, состоится обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Глава государства также встретится с представителями ведущих венгерских компаний.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Зеленский сообщил, что украинские войска заняли село и поселок в Херсонской области
  • Жена Зеленского спустила на воду в Турции первый корвет для ВМС Украины. Фото
  • Монголия построит три железные дороги для экспорта угля


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com