Туркменистан станет членом Организации тюркских государств

CentralAsia (TM) - Туркменистан в ближайшее время станет полноправным членом Организации тюркских государств. Как сообщает Business.com.tm, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, решение о принятии Туркменистана в организацию будет принято на саммите 11 ноября в Самарканде.Организация тюрских государств, первоначально называвшаяся Советом сотрудничества тюркоязычных государств, была создана 3 октября 2009 года. В нее вошли Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В 2018 году к ним присоединился Узбекистан, а Венгрия стала государством-наблюдателем. В ноябре 2021 года статус наблюдателя получил и Туркменистан.

В середине сентября Турция по просьбе Туркменистана отменила для туркменистанцев безвизовый режим.