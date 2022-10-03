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Туркменистан станет членом Организации тюркских государств
Предыстория: Правозащитники просят президента Турции вернуть безвизовый режим с Туркменистаном

CentralAsia (TM) -  Туркменистан в ближайшее время станет полноправным членом Организации тюркских государств. Как сообщает Business.com.tm, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, решение о принятии Туркменистана в организацию будет принято на саммите 11 ноября в Самарканде.Организация тюрских государств, первоначально называвшаяся Советом сотрудничества тюркоязычных государств, была создана 3 октября 2009 года. В нее вошли Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. В 2018 году к ним присоединился Узбекистан, а Венгрия стала государством-наблюдателем. В ноябре 2021 года статус наблюдателя получил и Туркменистан.

В середине сентября Турция по просьбе Туркменистана отменила для туркменистанцев безвизовый режим.

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