В МВД Грузии отметили сокращение потока россиян в последние дни

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CentralAsia (CA) - МВД Грузии заявляет о сокращении в последние дни числа российских граждан, въезжающих в республику.

«В последние дни в Грузию ежедневно входят около шести тысяч российских граждан. В конце сентября этот показатель составлял десять тысяч. Надо отметить, что число ежедневно въезжающих и выезжающих из Грузии российских граждан почти сравнялось», - сказал журналистам в понедельник заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

«С гражданами России на границе проводится собеседование, проверяется их документация и далеко не всем предоставляется право въехать в Грузию», - сказал Дарахвелидзе.

По его словам, большинство россиян используют территорию Грузии для проезда в другие страны.