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Госдума ратифицировала договоры о вхождении в Россию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Путин подписал соглашения о «вхождении в состав России» ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

CentralAsia (CA) -  Госдума одобрила ратификацию договоров о включении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Решение было принято единогласно, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. На заседании присутствовали 411 депутатов из 450.

В «Единой России» уточнили, что ратификация договоров дает право лицам, постоянно проживающим на территориях указанных четырех регионов, получить гражданство РФ «со всеми предусмотренными правами». «Решение принято единогласно. В Российской Федерации — 89 субъектов. МЫ ВМЕСТЕ!» — написал Володин в Telegram.

30 сентября президент Владимир Путин подписал соглашения о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Решение принято по итогам прошедших в этих регионах референдумов. Конституционный суд РФ признал договоры соответствующими Конституции. В Кремле заявили, что ДНР и ЛНР войдут в границах 2014 года, а границы Запорожской и Херсонской областей определят после того, как Россия «посоветуется с населением».

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