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МВД России объявило экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову в розыск

CentralAsia (CA) -  МВД России объявило экс-редактора российского государственного "Первого канала" Марину Овсянникову в федеральный розыск, сообщает «Медиазона». «»

1 октября бывший муж Овсянниковой рассказал, что она сбежала из-под домашнего ареста - такая мера пресечения была наложена на Овсянникову за участие в антивоенном пикете напротив Кремля. В августе правоохранительные органы завели на неё дело о распространении фейков о российской армии. Как сказал Игорь Овсянников, его бывшая жена скрылась в неизвестном направлении вместе с их 11-летней дочерью.

Марина Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы «Время», редактором которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр во время выпуска новостей. За это суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей. Вскоре она уехала в Германию, где проработала несколько месяцев и в июле вернулась в Россию - по её словам, чтобы закончить споры с бывшим мужем относительно опеки над детьми.

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