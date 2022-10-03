МИД Чехии призвал граждан покинуть Россию на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Чехии призвало в понедельник граждан республики, находящихся в России, покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации в сфере безопасности в связи с событиями в Украине.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства, передает ТАСС.

«МИД Чехии призывает сограждан покинуть страну [РФ], - отмечается в документе. - В связи с продолжающимся военным вторжением РФ в Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации в сфере безопасности [в России], прежде всего для граждан стран Евросоюза и НАТО, МИД Чехии решительно предупреждает [жителей республики воздержаться] от поездок на территорию РФ».

МИД также указал, что из-за обострившихся отношений между Россией и государствами ЕС и НАТО могут произойти ограничения в работе посольства Чехии в Москве.