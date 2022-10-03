Палестина предупредила Лондон о последствиях переноса посольства в Иерусалим

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Палестины Мухаммед Иштийя выразил обеспокоенность решением Великобритании о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, передает Анадолу.

«Мы с обеспокоенностью следим за прикрытыми обещаниями и заявлениями премьер-министра Лиз Трасс членам организации «Инициатива друзей Израиля» относительно ее намерения перевести посольство своей страны в Иерусалим»,- сказал глава правительства на заседании Кабмина в Рамалле.

Этот шаг будет «попыткой изменить правовой и исторический статус-кво и святыни Иерусалима» и абстрагирует Великобританию «от усилий по международному политическому урегулированию в будущем», - подчеркнул Иштийя.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил 22 сентября, что «позитивно» расценивает возможное решение Трасс о переносе британского посольства в Иерусалим.