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«Beeline Казахстан» не будет прекращать трансляцию российских телеканалов, - Минцифры РФ

CentralAsia (KZ) -  «Beeline Казахстан» не станет отключать российские каналы из своих ТВ-пакетов, сообщает министерство цифрового развития России в своем телеграм-канале.

«После консультации с Veon [компанией, которая владеет «Beeline Казахстан»] Минцифры получило подтверждение, что компания скорректировала свои планы и не будет отключать российские телеканалы», — утверждает ведомство.

При обращении в «Beeline Казахстан» корреспондентку «Медиазоны» попросили написать запрос на почту. На сайте компании отсутствует информация, подтверждающая или опровергающая сообщение Минцифры РФ.

27 сентября стало известно, что с 5 октября «Beeline Казахстан» удалит из своих ТВ-пакетов ряд российских госканалов, как «Первый канал СНГ», «НТВ Мир», «Россия 24», «Дом кино», «Музыка Первого», «РТР Планета» и другие.

Сообщалось, что компания перестанет транслировать 15 российских телеканалов. В компании уточнили, что удаленные телеканалы поменяют на «Еврокино», «Любимое кино», «1HD music» и «Еда Премиум HD», а также добавят 13 региональных каналов.

Оператор «Beeline Казахстан» — один из лидеров на рынке, к его сети подключены более десяти миллионов абонентов. Помимо сотовой связи, компания предоставляет услуги мобильного интернета и цифрового телевидения.

В странах Центральной Азии уже наблюдались проблемы с российскими СМИ после начала военного вторжения России в Украину. В июле сообщалось о временной блокировке ТАСС, РИА «Новости», «ИноСМИ», РБК и сайтов некоторых телеканалов в Туркменистане.

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