В Петербурге военкомат отправил казахстанцу повестку о мобилизации, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Военкомат в Петербурге отправил повестку о мобилизации 31-летнему гражданину Казахстана, сообщает российское региональное издание 47news.

Повестка пришла казахстанцу 2 октября. Сотрудник жилищно-коммунального сервиса принес ее в квартиру, где мужчина живет вместе с женой. Повестка была подписана военкомом с фамилией Александров и заверена печатью. В ней требовали явиться в военкомат утром 3 октября.

Несмотря на то, что казахстанец предоставил свой паспорт, повестка все равно была вручена, но с пометкой «гражданин Казахстана».

В местном военкомате изданию объяснили, что повестка могла прийти «ошибочно», но все равно порекомендовали мужчине явиться, чтобы «отметиться и больше об этом не думать». «Нечего ему бояться, никто его не заберет», — настаивала дежурная в телефонном разговоре.

Также казахстанец связался с диппредставительством Казахстана, где ему пообещали поставить в известность консула.

В беседе с журналистами казахстанец по имени Георгий рассказал, что в 2017 году получил вид на жительство в России. В Петербург он приехал учиться еще девять лет назад, а после остался там работать. Мужчина женат на соотечественнице, которая уже получила российское гражданство. На военной кафедре казахстанец не обучался, в российской армии не служил.

Накануне объявления Владимиром Путиным мобилизации, Госдума утвердила упрощенною схему получения российского гражданства иностранцами в обмен на подписание годового контракта о военной службе. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие специальных пунктов вербовки в миграционном центре в подмосковном поселке Сахарово. По его словам, желающие отслужить год в российских войсках смогут получить гражданство «без длительного ожидания и других бюрократических преград».

Сегодня посольство РФ в Узбекистане заявило, что мигрантов не будут депортировать из России за отказ от мобилизации.

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