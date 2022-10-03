Суд в Казахстане решил выдворить из страны четверых россиян за пьяную драку

- Казахстан, происшествия
- 20:44, 03 октября 2022
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CentralAsia (KZ) - В казахстанском Уральске суд принял решение о выдворении из страны четверых граждан России, задержанных ранее за пьяную драку у ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, передает РИА Новости.
До этого в ведомстве сообщали, что 30 сентября около одного из ночных клубов Уральска правоохранители задержали россиян, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили между собой потасовку. Впоследствии им был назначен административный арест на пять суток по статьям о мелком хулиганстве, нарушении тишины и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
В местном департаменте полиции уточнили, что трое из выдворяемых российских граждан прибыли в Казахстан из Саратовской области, а еще один — из Уфы.