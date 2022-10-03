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Шавкат Мирзиёев с супругой прибыли в Будапешт

CentralAsia (UZ) -  Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл с официальным визитом в Будапешт, сообщает пресс-служба президента.

В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, а также выстроен почетный караул.

Шавката Мирзиёева встретили министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.

Основные мероприятия саммита намечены на завтра, 4 октября.

В этот день состоится встреча с президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры в узком и расширенном формате. По итогам ожидается подписание солидного пакета двусторонних документов.

Также программой пребывания главы государства предусмотрен «круглый стол» с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.

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