Глава аймака Говь-Алтай приглашает бежавших из России этнических монголов

CentralAsia (MNG) - Губернатор аймака Говь-Алтай, Амгаланбаатар Очирбат приглашает бежавших из России этнических монголов; бурят, ойратов, калмыков и тувинцев в своем аймаке, где они будут обеспечены бесплатным жильем на 1 месяц, обучаться монгольскому языку. Будет проведен тренинг по ознакомлению с монгольским законодательством, будут поддерживать их, чтобы они поехали в другие страны, и он объявил, что будет работать с предложениями о работе и бизнесе.

Амгаланбаатар Очирбат сказал следующего:

«Здравствуйте!

Наши родственники монгольского происхождения, которые приезжают в Монголию в связи с всеобщей мобилизацией в соседной стране массово приезжают в нашу страну.

Сегодня в Монголию массово прибывают калмыки, ойраты, джунгары, тувинцы и буряты. Монголы говорят, что «друзья познаются в беде». Вот почему они приходят к нам. Все мы понимаем, что каждый гражданин демократического монгольского государства обязан помогать родственникам монгольского происхождения, которые приезжают сюда, чтобы тепло их принять и помочь.

Приглашаем родственников монгольского происхождения, приехавших в Монголию в гости в наш аймак. В первую очередь мы обеспечим бесплатное жилье на месяц. Кроме того, в этот период мы проводим обучение монгольскому языку. Давайте учить их монгольскому языку. Во-вторых, мы познакомим вас с текущей правовой средой в Монголии. Конечно, из-за незнания законодательства возникают различные нарушения и риски, давайте ознакомимся с законами, реализуемыми в Монголии.

И какие возможности для ведения бизнеса в Монголии? Давайте проведем обучение и пропаганду, чтобы сообщить вам о нашей текущей ситуации.

Кроме того, мы окажем юридическую помощь и обучение людям, переехавшим через Монголию в другие развитые страны.

Вот так наш аймак приглашает родственников монгольского происхождения, калмыков, ойратов, джунгар, тувинцев и бурят, приехавших в Монголию.

Кроме того, я хотел бы обратиться к монгольскому народу, в том числе и к жителям нашего аймака, чтобы мы всегда приветствовали родственников монгольского происхождения, приезжающих в Монголию из России. Мы также очень рады, что монголы поддерживают это своей активностью в социальной сети.

История повторяется. Сто лет назад буряты, бежавшие от Октябрьской революции, вошли в Монголию. Они были тепло встречены монголами. А в 1923 году, во время голода в Калмыкии, особенно жители западных областей Монголии оказали огромную помощь, чем могли. На тот момент желание жить в Монголии изъявили около 70 семей. И вот пришло время помогать друг другу, понимать и чувствовать друг друга, мы - монголы, разбросанные по всему миру.

И так, нам приятно пригласить всех вас в нашем Гоби-Алтайском аймаке».

флаг аймака Говь-Алтай

Аймак Говь-Алтай был образован в 1940 году. Площадь его составляет 141 448 км². Численность населения — 53 223 человека (на конец 2010 года). Плотность населения — 0,38 чел./км². Административный центр — город Алтай. Аймак подразделяется на 18 сомонов.

Говь-Алтай расположен на юго-западе Монголии. На юге и юго-западе его граница является также государственной границей между Монголией и Китаем. На западе от него находится аймак Ховд, на севере — Завхан, на востоке — Баянхонгор.

Северо-западная часть аймака располагается в пределах Котловины Больших Озёр, где вдоль северной границы Говь-Алтая протекает река Завхан (образует обширную внутреннюю дельту на северо-восточных границах аймака), находится крупное солёное озеро Дөргөн-Нуур и простирается большой массив барханных песков Монгол-Элс. В северной же его части находится и аймачный центр — город Алтай. Южнее, за хребтами Хасагт-Хайрхан и Хан-Тайширын-Нуруу, располагаются соответственно Шаргинская и Бигерская котловины. Центральную часть аймака пересекает Монгольский Алтай, с высотами от 3000 до 4000 метров (гора Сутай-Хайрхан высотой 4220 м). Южнее и вплоть до границы с Китаем простирается пустыня Заалтайская Гоби, с разбросанными по ней горными массивами (массив Атас-Богд-Уул высотой 2695 м, горный массив Аж-Богд высотой 3802 м, хребет Эдрэнгийн-Нуруу высотой до 2076 м). Крупнейшим оазисом в этой части Заалтайской Гоби является Баянтоорой.

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