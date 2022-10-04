Монголия празднует завершение проекта сверхмощной железной дороги ЭTT, — Business Wire

CentralAsia (MNG) - Завершение проекта железной дороги АО «Эрдэнэс Тавантолгой» (ЭТТ) Тавантолгой — Гашуунсухайт было провозглашено важной вехой сотрудничества перед лицом многих давних проблем и важным толчком для развития монгольской экономики.

Выступая на открытии, президент Хурэлсух Ухнаа от имени монгольского народа выразил «нашу глубочайшую благодарность и теплые поздравления ЭTT за ввод в эксплуатацию этой железной дороги в срок, несмотря на сложную ситуацию международной геополитики и эпидемии в последние годы». добавил, что разработка «четко показала важность взаимопонимания, правильного управления, рациональной политики и ответственности между правительством и частным сектором».

Первая в своем роде большегрузная железная дорога объединила более 600 предприятий и 5000 рабочих. Генеральный директор ЭTT г-н Ганхуяг Баттулга, признавая влияние, которое оказал этап строительства проекта, также выразил благодарность «всем, кто участвовал и поддерживал это крупное развитие в нашей стране, которое так важно для нашей экономики».

Железная дорога выигрывает от отсутствия ограничений на перевозки и пересечения границ, что снижает затраты в четыре раза. Он обеспечивает ежегодную пропускную способность для впечатляющих 30-50 миллионов тонн грузов, в частности, для перевозки угля в соседний Китай. Ожидается, что чистая прибыль составит 147,7 млн долларов при годовом доходе в 268,9 млн долларов. Железная дорога также создала около 2000 постоянных рабочих мест, что является значительным долгосрочным вложением в местную экономику, которое улучшит качество жизни тысячи людей.

Проект был впервые запущен десять лет назад, но почти сразу же был приостановлен правительством Монголии в 2013 году из-за финансовых проблем и проблем с управлением. Вновь инициированный в марте 2020 года с созданием ООО «Тавантолгойская железная дорога» в соответствии с Постановлением Правительства № 242, проект был возобновлен с участием АО «Эрдэнэс Тавантолгой», отвечающего за инвестиции и финансирование. Вместе эти организации действовали впечатляющими темпами, в результате чего проект был завершен всего за два года, что примечательно для проекта такого масштаба. Проект был завершен перед лицом многочисленных логистических проблем, связанных с Covid, что делает его завершение еще большим достижением.

Железная дорога Тавантолгой — Гашуунсухайт была лишь одним из почти двадцати инфраструктурных проектов ЭTT, которые все еще находились в стадии разработки, создав тысячи рабочих мест. Хотя его завершение завершает одну долгую и трудную задачу, оно открывает новые значительные долгосрочные возможности и будет продолжать оказывать влияние на экономику Монголии для будущих поколений.

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