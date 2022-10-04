JICA реализует проект по развитию кадровых ресурсов кибербезопасности в Монголии

CentralAsia (MNG) - Сегодня г-н Танака Шиничи, заместитель министра электронного развития и связи г-жа Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, подпишут основной документ о реализации Проекта развития человеческих ресурсов в сфере кибербезопасности представительства JICA в Монголии.

Проект технического сотрудничества будет реализовываться в течение четырех лет с декабря этого года по ноябрь 2026 года.

Цель состоит в том, чтобы развивать человеческие ресурсы в области кибербезопасности путем улучшения трехсторонней координации между правительством, частным сектором и сектором образования, а также распространять правильное понимание кибербезопасности среди населения, детей и молодежи.

Это также укрепит возможности планирования политики кибербезопасности.

В рамках проекта будет назначен на работу долгосрочный специалист из Японии, организовано краткосрочное обучение в стране и за рубежом, подготовлены высококвалифицированные тренеры. Будут исследованы и разработаны новейшие и передовые учебные программы по кибербезопасности, а также будут организованы тренинги и семинары для повышения квалификации государственных служащих.

Министерство электронного развития и связи будет руководить проектом, а Школа информационных и коммуникационных технологий Университета науки и технологий, Академия управления и Школа государственной службы будут работать вместе в течение четырех лет.

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