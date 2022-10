Что Metallica сказала The HU? «О, мы видели ваш кавер на «Sad But True», и это было так потрясающе»

CentralAsia (MNG) - «Хунну-рок». Жанр, незнакомый большинству, набирает обороты в последние 5 лет благодаря появлению The Hu в Монголии. Сочетая хэви-метал/хард-рок с традиционным монгольским горловым пением и инструментами, их клипы на песни «Yuve Yuve Yu» и «Wolf Totem» набрали более 100 миллионов просмотров в Интернете. Их уникальный подход к музыке привлек внимание Джейкоби Шэддикса из Papa Roach и Лиззи Хейл из Halestorm, и они выступали на крупных музыкальных фестивалях, таких как Coachella и Lollapalooza. Кроме того, им выпала честь сочинять и записывать музыку для видеоигры Star Wars Jedi: Fallen Order. Для группы, выпустившей свой дебютный полноформатный альбом в 2019 году, было много хлопот.

Хунну-рок вдохновлен хунну, или гуннами, как их знают мы, жители Запада. Сосредоточившись на темах своей культуры и будучи единым целым с природой и землей, The Hu оттачивается, привлекая слушателей тяжелой, запоминающейся музыкой, которая соответствует позитивным, воодушевляющим и информативным сообщениям. Их новый альбом Rumble Of Thunder, выпущенный сейчас на лейбле Better Noise Music, еще больше расширяет их музыкальные соки с более хард-роковым звуком, спрятанным за монгольскими инструментами. The Hu в настоящее время находится в крупном туре по США в поддержку Megadeth и Five Finger Death Punch. Горловый певец, варганист и флейтист Жаяа поговорил (через переводчика Оско) с BraveWords о Rumble Of Thunder, хунну-роке, о Metallica, темах группы и их планах на будущее.

BraveWords: Какой была реакция на Rumble Of Thunder? Что группа любит и чувствует по этому поводу?

Жаяа : Это было именно так, как мы и ожидали, и это действительно хорошо доходит до аудитории. Отзывы слушателей были очень положительными. Так что слышать все эти приятные вещи и слова от людей — это просто потрясающий опыт для нас. И мы очень этому рады».

BraveWords: Пожалуйста, объясните тему и вдохновение, лежащие в основе альбома. Я получаю темы о природе, духовности с землей и гордости за монгольскую культуру.

Жаяа: Так что, как и в нашем предыдущем альбоме, у нас есть то же послание о том, чтобы делиться учениями наших предков и хорошими делами, которые они сделали до сих пор. Нам пришлось говорить об этом, потому что мы, как народ, перестали любить свое окружение и природу человека. Эти положительные сообщения должны распространяться все время, потому что они должны быть там. Мы должны начать лоббировать то, что у нас есть, прежде чем оно исчезнет для наших будущих поколений. Чтобы распространять информацию, мы пытаемся сделать это через музыку, потому что всем нравится музыка. Мы думали, что это лучший способ приблизиться к вещам.

BraveWords: Как прошла запись альбома? Я видел пресс-релиз, в котором говорилось, что это «длительный процесс».

Жаяа: На этом втором альбоме мы использовали некоторые песни, которых не было на нашем первом альбоме. Такие песни, как «Bii Bielgee», «Black Thunder», а также «This Is Mongol» [мы уже закончили], и мы также использовали эти песни в наших предыдущих турах. Так что можно сказать, что часть второго альбома уже в процессе. Последние пару лет из-за пандемии мы, как и все, оказались в сложных ситуациях, но мы использовали это время с пользой. Мы использовали его для работы над нашим вторым альбомом, так что процесс был не таким долгим, но довольно долгим, если в этом есть смысл.

BraveWords: Я понимаю, о чем вы говорите. Было ли это сознательным решением добавить в песни больше хард-рокового звучания? Сложно ли смешивать традиционные инструменты с элементами металла и хард-рока?

Жаяа: Идея появилась около 10 лет назад у нашего продюсера Дашдондог. У него была эта идея, он потреблял все эти вещи и работал над этим долгое время. Его основная концепция заключалась в том, чтобы соединить восток с западом. Таким образом, соединяя западную музыку с нашими традиционными инструментами в нашей культуре. Основываясь на многолетнем опыте, он придумал этот жанр хунну-рока, и это похоже на совершенно новый жанр, понимаете? По сути, можно сказать, что у него был готов план. У него были планы, и, вероятно, поэтому мы до сих пор добились успеха.

BraveWords: Откуда взялась эта идея «хунну-рока» и заметили ли вы растущий интерес к монгольской культуре из-за популярности вашей музыки?

Жаяа: Инструменты, которые мы используем, такие как морин хуур и горловое пение, настолько традиционны и имеют богатую историю. Так что люди из другой страны уже были на нем в прошлом. Они проводили исследования, например, изучали, как все работает, и тому подобное. С нами, как хунну-рок; мы помогли повысить его много. Это помогло им понять, что это должно быть на мировой арене, быть в мейнстриме.

BraveWords: Какова была идея выпуска клипа на «Black Thunder» в двух частях?

Жаяа: Ну во-первых, этот трек не такой уж и короткий. Большинство людей могут сосредоточиться только на трех-четырех минутах, не скучая, поэтому у нас возникла идея разделить его на две части, чтобы люди могли наслаждаться им больше. И после выпуска первой части люди спрашивали: «Когда выйдет вторая часть?» В то же время мы были рады ее выпуску и завершению, потому что отзывы были очень положительными. Мы так много работали над этим треком, потому что это сердце и душа альбома. Во время съемок у нас была боевая подготовка, потому что в музыкальном клипе мы должны были выступать в роли воина. По сути, это мини-фильм. Мы стараемся быть более кинематографичными. Мы хотели, чтобы наши слушатели прикоснулись к истории наших предков. Мы хотели, чтобы они почувствовали себя внутри истории, понимаете? В то время нам говорили: «Эй, ребята, что это такое? Это фильм? Потому что обычно мы делаем так много работы только для фильма, но делать это для музыкального клипа — это дико». Мы вкладываем в это много тяжелой работы и пота.

BraveWords: Какие-нибудь треки, которые выделяются как личные фавориты?

Жаяа: Прежде всего, я люблю все наши треки, потому что мы вкладываем в каждую из них свое сердце и душу. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Mother Nature - «Мать-природу», потому что я представляю Wind Warrior - Воина Ветра из нашей группы. Этот трек подходит мне больше всего. Если вы посмотрите на имя, в нем есть «мать». По сути, основной посыл, который мы пытаемся передать этой песней, заключается в том, что мы должны любить свое окружение так же, как нашу родную мать. Это действительно особенная песня, которая занимает особое место в моем сердце.

BraveWords: Мне нравится ваш кавер на песню Metallica «Sad But True». Насколько сильно они влияют на вас?

Жаяа: Это было очень важно для нас, потому что мы гастролировали около трех-четырех лет, так что можно сказать, что в тот момент мы были младенцами. Так что каверы на песни Metallica были просто потрясающим опытом. Для нас было честью исполнять каверы на легендарные песни Metallica, и, как и член нашей группы Энкуш, он любит говорить: «Эти ребята — профессора в нашей индустрии». Это просто потрясающе. Делать каверы на их песни в нашем жанре хунну-рока, играть на наших культурных инструментах — это просто новое дело. Со своей стороны, мы думаем, что получили шанс вывести их песню на новый уровень, смешав наш жанр с их песнями. Это был просто момент смирения. Мы также получили отзыв от Metallica, в котором говорилось: «О, мы видели ваш кавер на «Sad But True», и это было так потрясающе».

BraveWords: Что ждет The Hu в будущем? Больше живых выступлений? Уже планируете продолжение Rumble Of Thunder?

Жаяа: Многое нас ждет в ближайшем будущем, но этот год заканчивается гастролями и прочим. После этого мы планируем отправиться в тур по Европе, и так этот год закончится. Наш новый альбом только что вышел, и мы планируем много промо-работы над ним. Может быть, после этого мы, вероятно, перейдем к нашему третьему альбому, но скоро выйдет много чего, но пока мы должны держать это в секрете!

BraveWords: Что бы ты хотел добавить о группе, альбоме или вообще о чем-то?

Жаяа: Большое спасибо нашим слушателям и сторонникам за вашу поддержку, получение нашей энергии и распространение нашего послания. Большое вам спасибо, потому что то, что мы делаем, имеет две стороны, и без вашей поддержки это так бессмысленно. Кроме того, если у вас трудные времена и вы переживаете что-то в своей жизни, я бы посоветовал вам послушать нашу музыку, чтобы мы могли связаться с вами и помочь вам через нашу музыку.

источник: BraveWords

