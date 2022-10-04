Цели роста: вопросы и ответы с управляющим Центрального банка Монголии Лхагвасурэн Бядран, — Global Finance

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CentralAsia (MNG) - Лхагвасурэн Бядран, управляющий центральным банком Монголии, рассказал Global Finance о будущем банка и потенциальной стагфляции.

Global Finance: возможна ли стагфляция в Монголии?

Лхагвасурэн Бядран: Монголия зажата между Россией и Китаем. Таким образом, инфляционное давление, возникающее в результате потрясений в цепочке поставок, связанных с пандемией, значительно усиливается. По нашим оценкам, более 60% динамики инфляции объясняется ростом цен на импортные товары и недавним резким ростом цен на нефть.

Мы наблюдаем постепенное восстановление экономической активности. В первой половине 2022 года экономика выросла на 1,9%, и мы ожидаем, что рост составит 3% за весь год. Хотя рост в горнодобывающей, транспортной и строительной отраслях все еще слабый, мы наблюдаем восстановление в сфере услуг, торговли и производства. Мы ожидаем, что горнодобывающий и транспортный секторы восстановятся после полного решения логистических проблем в начале 2023 года.

Хотя мы наблюдаем постепенное восстановление, рост реальной заработной платы был умеренным, а спрос остается относительно слабым. Банк Монголии продолжит принимать соответствующие меры политики для снижения инфляции до нашего целевого диапазона. С 2021 года учетная ставка была увеличена на 400 базисных пунктов, а резервные требования и другие пруденциальные требования были ужесточены. Согласно нашим прогнозам, мы ожидаем, что инфляция снизится до нашего целевого диапазона в конце 2023 года.

GF: Каковы среднесрочные перспективы роста Монголии?

Лхагвасурэн: Несмотря на краткосрочные проблемы, среднесрочные и долгосрочные экономические перспективы остаются сильными. В рамках новой политики восстановления правительство Монголии проводит реформы, которые ускорят экономический рост. В рамках программы Монголия строит две новые железные дороги в Китай, которые будут завершены в 2022 году и значительно увеличат объем экспорта и снизят транспортные расходы. Кроме того, медный рудник Оюу-Толгой начнет устойчивую добычу в первой половине 2023 года, что увеличит экспорт меди более чем в три раза при пиковой производительности.

Благодаря сохранению высокого спроса на такие товары, как медь, уголь, золото и железная руда, а также завершению строительства ключевой транспортной инфраструктуры, монгольская экономика будет демонстрировать высокие темпы роста в течение многих лет.

GF: Какова ситуация с проведением БМ квазифискальных операций и необходимостью выполнения требований Международного валютного фонда?

Лхагвасурэн: Чтобы укрепить независимость, управление и прозрачность Банка Монголии, в 2018 году парламент внес поправки в закон о центральном банке. Одна из основных поправок заключалась в том, чтобы запретить центральному банку осуществлять любые квазифискальные операции. С тех пор Банк Монголии прекратил все квазифискальные операции, кроме программы субсидирования ипотеки.

В начале пандемии в 2020 году парламент Монголии принял антипандемический закон для смягчения неблагоприятных социально-экономических последствий Covid-19. Как определено в законе, Банк Монголии обязан продолжать программу субсидирования ипотеки и некоторые другие операции до конца 2022 года. После истечения срока действия закона в конце 2022 года Банк Монголии прекратит все квазифискальные операции. Мы полностью прозрачны в отношении наших операций с МВФ и другими международными организациями.

GF: Как БM намеревается управлять валютными рисками и спекулятивными атаками на тугрик?

Лхагвасурэн: Гибкость обменного курса является важным амортизатором. Однако нам необходимо иметь соответствующие инструменты политики для снижения рисков для финансового сектора и экономики.

С 2018 года мы постепенно увеличивали резервные требования по валютным обязательствам банков до 18%. В результате доля депозитов банков в иностранной валюте снизилась с 30% в 2018 году до 20% в 2021 году. Кроме того, мы ввели регуляторные меры, чтобы воспрепятствовать предоставлению банками кредитов в иностранной валюте, особенно заемщикам, не имеющим валютной выручки.

GF: Каков статус IPO монгольских банков?

Лхагвасурэн: Банковская система Монголии в настоящее время претерпевает значительные реформы. Все пять системно значимых банков должны публично разместить публичные акции до конца июня 2023 года. Однако возможность начать процедуру до установленного срока остается открытой, и мы поддержим такие инициативы.

Как показывает передовой международный опыт, все реформы сопряжены с риском. Например, могут иметь место дублирование надзорных функций, пробелы, риски недопонимания между регулирующими органами и повышенные риски соблюдения требований для банков из-за надзора со стороны как Банка Монголии, так и Комиссии по финансовому регулированию. Тем не менее, Банк Монголии продолжает успешно проводить эту реформу.

источник: Global Finance

автор: Тициана Баргини

Перевод: Татар С.Майдар

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