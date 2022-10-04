GS25 открывает 100-й магазин в Монголии

CentralAsia (MNG) - Сеть магазинов повседневного спроса GS25, принадлежащая GS Group, заявила в понедельник, что открыла 100-ю торговую точку в Монголии с момента своего прихода в восточноазиатскую страну 16 месяцев назад.

GS25 стремится увеличить количество торговых точек в Монголии до более чем 500 к 2025 году за счет запуска более специализированных продуктов питания.

Для своего расширения в Азии компания вошла во Вьетнам в 2018 году и в настоящее время управляет 186 торговыми точками в стране Юго-Восточной Азии.

CU BGF Retail быстро вышла на монгольский рынок магазинов шаговой доступности.

В апреле CU открыла 200-й магазин в Монголии, стремясь укрепить там свое присутствие.

Монголия рассматривается как многообещающий рынок для корейских операторов магазинов шаговой доступности, где число людей в возрасте до 35 лет составляет более 60 процентов от общей численности населения.

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