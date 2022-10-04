Между Монголией и Германией будет развиваться сотрудничество в сферах энергетики, здравоохранения, образования и культуры

CentralAsia (MNG) - 3 октября премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял парламентского госсекретаря Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильса Аннена и обменялась мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве.

Передав в начале встречи поздравления с Днем германского единства, премьер-министр поблагодарил за решение Германии включить Монголию в свою Программу сотрудничества в области политики развития и выразил признательность за его вклад в дальнейшее укрепление традиционных дружественных отношений между двумя странами и поддержку двустороннее сотрудничество.

Премьер-министр сказал, что правительство Монголии реализует «политику нового возрождения», направленную на стимулирование экономики и переход от социального обеспечения к труду, от импорта к экспорту и от добычи к переработке.

Парламентский госсекретарь Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильс Аннен поблагодарил премьер-министра за аудиенцию и отметил, что основные отношения готовы начать новую эру сотрудничества в целях развития с демократической Монголией и развивать сотрудничество в области энергетики, возобновляемых источников энергии. энергетики и сельского хозяйства.

Стороны обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в сферах возобновляемых источников энергии, здравоохранения, образования и культуры.

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