Начались переговоры двусторонней рабочей группы по заключению соглашения об охране географических указаний между Монголией и ЕС

CentralAsia (MNG) - С 3 по 5 октября в МИД идут переговоры о заключении соглашения между Монголией и Европейским союзом (ЕС) о «географических положениях», предусмотренных статьей 27 «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», подписанного в 2013 году между Монголией и Европейским союзом.

С монгольской стороны рабочая группа в составе представителей Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и внутренних дел, Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, Департамента интеллектуальной собственности, Главного управления профессиональной инспекции, Национальной торгово-промышленной палаты Монголия ведет переговоры, с другой стороны, переговоры ведет группа под руководством Раймондо Серра, заместителя главы Департамента сельского хозяйства и развития сельских районов Азии и Австралии.

В прошлом стороны активно работали над продвижением заключения Соглашения о географических указаниях, а в 2019-2022 годах стороны совместно организовали ряд мероприятий, в том числе заседания Подкомитета по торговле и инвестициям Монголии и Европейского Союза, а также официальные и неофициальные встречи по вопросу о географических указаниях.

Также 26-27 сентября 2022 г. Европейский Союз и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции и внутренних дел, исполнительное агентство правительства, Департамент интеллектуальной собственности совместно организовали семинар о важности географических указаний в рамках проекта STREAM для обеспечения стабильности «Управление сельским хозяйством и экосистема».

Важно, что начало переговоров по заключению настоящего Соглашения о географических указаниях между Монголией и Европейским Союзом включало цели расширения деятельности монгольских предприятий, развития малого и среднего бизнеса, увеличения экспорта отечественной продукции и усиления влияния географическое указание.

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