Монгольские делегаты приняли участие в 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

CentralAsia (MNG) - Делегация Монголии во главе с секретарем Комиссии по ядерной энергии Монголии приняла участие в в 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, проходившей 26-30 сентября в Вене, Австрия. Генеральная конференция обсудила 26 пунктов повестки дня, касающихся ежегодного доклада МАГАТЭ, ядерной и радиационной безопасности, технического сотрудничества, мирного применения ядерных технологий и укрепления международного сотрудничества.

Секретарь Комиссии по ядерной энергии Монголии Г.Манлайжав выступил с заявлением о позиции Монголии на общих прениях 27 сентября.

Были организованы профессиональные тренинги и семинары в области ядерного и радиационного контроля, безопасности, защиты и ядерных технологий, а также научный форум под названием «Лучи надежды: лечение рака для всех», призванный помочь странам расширить доступ к лечению рака в кулуарах Генеральной конференции.

Генеральная конференция в составе представителей государств — членов МАГАТЭ проводит регулярные ежегодные сессии, обычно в сентябре, на которых она рассматривает и утверждает бюджет МАГАТЭ и принимает решения по другим вопросам, выносимым на ее рассмотрение Советом управляющих, Генеральным директором или государствами-членами.

Параллельно с Генеральной конференцией МАГАТЭ регулярно организует Научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой. Он проходит в месте проведения Генеральной конференции — Венском международном центре (ВМЦ) в Вене.

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