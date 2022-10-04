экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские делегаты приняли участие в 66-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ

CentralAsia (MNG) -  Делегация Монголии во главе с секретарем Комиссии по ядерной энергии Монголии приняла участие в в 66-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, проходившей 26-30 сентября в Вене, Австрия. Генеральная конференция обсудила 26 пунктов повестки дня, касающихся ежегодного доклада МАГАТЭ, ядерной и радиационной безопасности, технического сотрудничества, мирного применения ядерных технологий и укрепления международного сотрудничества.

Секретарь Комиссии по ядерной энергии Монголии Г.Манлайжав выступил с заявлением о позиции Монголии на общих прениях 27 сентября.

Были организованы профессиональные тренинги и семинары в области ядерного и радиационного контроля, безопасности, защиты и ядерных технологий, а также научный форум под названием «Лучи надежды: лечение рака для всех», призванный помочь странам расширить доступ к лечению рака в кулуарах Генеральной конференции.

Генеральная конференция в составе представителей государств — членов МАГАТЭ проводит регулярные ежегодные сессии, обычно в сентябре, на которых она рассматривает и утверждает бюджет МАГАТЭ и принимает решения по другим вопросам, выносимым на ее рассмотрение Советом управляющих, Генеральным директором или государствами-членами.

Параллельно с Генеральной конференцией МАГАТЭ регулярно организует Научный форум по темам, связанным с ядерными технологиями и наукой. Он проходит в месте проведения Генеральной конференции — Венском международном центре (ВМЦ) в Вене.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане показали новую банкноту в 20 тыс. тенге, откуда исчез портрет Назарбаева
  • GS25 открывает 100-й магазин в Монголии
  • «Роскосмос» опубликовал снимок утечки газа на «Северных потоках»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com