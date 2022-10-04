экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В сентябре Центробанк Монголии закупил 2,4 тонны драгоценного металла

CentralAsia (MNG) -  В сентябре покупка золота Банком Монголии (БМ) составила 2 416,4 кг, в результате чего общая покупка драгоценных металлов Банком Монголии в 2022 году увеличилась до 15,0 тонн. Цифра показывает увеличение на 1 процент по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С начала текущего года филиалами БМ в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор закуплено 1695,7 кг и 1046,9 кг драгоценных металлов соответственно.

В сентябре средняя цена покупки Банком Монголии 1 грамма золота в прошлом месяце составила 184 565 тугриков (около $55.33).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • «Роскосмос» опубликовал снимок утечки газа на «Северных потоках»
  • Туристы сняли на видео сход лавины в Непале и успели убежать
  • В Узбекистане мужчина убил свою жену, ее несовершеннолетнего брата и тещу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com