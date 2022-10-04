В сентябре Центробанк Монголии закупил 2,4 тонны драгоценного металла

CentralAsia (MNG) - В сентябре покупка золота Банком Монголии (БМ) составила 2 416,4 кг, в результате чего общая покупка драгоценных металлов Банком Монголии в 2022 году увеличилась до 15,0 тонн. Цифра показывает увеличение на 1 процент по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

С начала текущего года филиалами БМ в аймаках Дархан-Уул и Баянхонгор закуплено 1695,7 кг и 1046,9 кг драгоценных металлов соответственно.

В сентябре средняя цена покупки Банком Монголии 1 грамма золота в прошлом месяце составила 184 565 тугриков (около $55.33).

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