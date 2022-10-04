Верховный лидер Ирана обвинил США и Израиль в организации протестов

Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Духовный лидер Ирана Али Хаменеи утверждает, что беспорядки в стране были спланированы властями США и Израиля. Он считает, что эти страны видят главную проблему «в сильном и независимом Иране и его прогрессе», передает Tasnim.

Хаменеи поднял эту тему на церемонии выпуска студентов военных вузов 3 октября. Он убежден, что беспорядки были «спланированы», а гибель 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов, была лишь предлогом.

«Я четко заявляю, что эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом (Израиля), а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»,— считает духовный лидер Ирана.

Говоря о мотивах предполагаемых организаторов протестов, он заявил, что «они чувствуют, что Иран движется к всемогущей власти, и не могут этого вытерпеть». Хаменеи считает, что в протестах участвуют «очень мало» людей, и многих из них он считает «лицемерами, сепаратистами, монархистами», которые должны быть осуждены.

Протесты в Иране проходят уже более десяти дней. По данным СМИ, в результате погибли от 41 до 57 человек, ранены около 100. Махса Амини, чья гибель вызвала взрыв недовольства, была задержана якобы за неправильно надетый хиджаб. Иранские силы безопасности утверждают, что девушка внезапно потеряла сознание от сердечного приступа в центре задержания. Ее родные считают, что она умерла после избиения. Президент Ирана Эбрахим Раиси поручил провести официальное расследование. Под стражу взяты свыше 1,2 тыс. человек.