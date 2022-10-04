экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД КНДР поддержал присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России

CentralAsia (CA) -  Северная Корея поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Reuters.

По его словам, референдумы на данных территориях были проведены законно в соответствии с уставом ООН. Однако США придерживаются «двойных бандитских стандартов», чтобы сохранить свое собственное превосходство, добавил он, комментируя резолюцию США, осуждающую референдумы на территориях, контроль над которыми Киев потерял в ходе боевых действий.

«Чтобы сохранить неоспоримый «однополярный мир», США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и нарушают их законные права, злоупотребляя Советом Безопасности ООН», — сказал Чо Чхоль Су.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Число случаев заражения COVID в мире достигло 618 млн
  • Шавкат Мирзиёев с супругой прибыли в Будапешт
  • Правозащитники просят президента Турции вернуть безвизовый режим с Туркменистаном


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com