МИД КНДР поддержал присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России

- Азия и мир, политика
- 9:46, 04 октября 2022
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- Обновлено: 9:48, 04 октября 2022 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Северная Корея поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Reuters.
По его словам, референдумы на данных территориях были проведены законно в соответствии с уставом ООН. Однако США придерживаются «двойных бандитских стандартов», чтобы сохранить свое собственное превосходство, добавил он, комментируя резолюцию США, осуждающую референдумы на территориях, контроль над которыми Киев потерял в ходе боевых действий.
«Чтобы сохранить неоспоримый «однополярный мир», США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и нарушают их законные права, злоупотребляя Советом Безопасности ООН», — сказал Чо Чхоль Су.