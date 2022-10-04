МИД КНДР поддержал присоединение Донбасса, Херсона и Запорожья к России

CentralAsia (CA) - Северная Корея поддерживает включение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Reuters.

По его словам, референдумы на данных территориях были проведены законно в соответствии с уставом ООН. Однако США придерживаются «двойных бандитских стандартов», чтобы сохранить свое собственное превосходство, добавил он, комментируя резолюцию США, осуждающую референдумы на территориях, контроль над которыми Киев потерял в ходе боевых действий.

«Чтобы сохранить неоспоримый «однополярный мир», США вмешиваются во внутренние дела независимых стран и нарушают их законные права, злоупотребляя Советом Безопасности ООН», — сказал Чо Чхоль Су.