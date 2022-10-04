Выручку от туризма в Бухаре планируют за пять лет довести до $600 миллионов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане приняты постановления правительства о мерах по комплексному развитию туристического потенциала Бухарской области, Республики Каракалпакстан и Хорезмской области в 2022-2026 годах.

По данным портала «Norma.uz», документы предусматривают ряд мероприятий, направленных на развитие туризма в данных регионах. В частности, в Муйнаке планируется провести международную конференцию по вопросам туризма, а также отправить 500 жителей из каждого города и района Каракалпакстана в туристические регионы республики.

В Хорезмской области будет открыт государственный музей Хорезмшахов, созданы туристические махалли и объявлен конкурс на туристический бренд «Хорезма». Кроме того, до 2024 года запустят скоростной поезд до Хивы и наладят регулярные авиарейсы «Ургенч – Баку – Ургенч», «Мадрид – Ургенч – Ташкент», а также рейсы из Пакистана, Индонезии, стран Ближнего Востока и Европы;

В Бухарской области в 2022-2026 годах планируется довести туристический поток (внутренних и иностранных туристов) до 5 миллионов человек, а экспорт в этой сфере – до 600 миллионов долларов США. В регионе будет реставрировано свыше 800 культурных объектов, открыта гастрономическая улица «Street Foоd», а Бухарский питомник джейранов преобразован в туристический объект. Наряду с этим, на базе археологического памятника «Древний Пойкент» будет учрежден музей и создан археологический парк.

Согласно постановлению с рукописей Абу Али Ибн Сины, хранящихся в музеях Турции, Великобритании, Франции, будут сняты копии и размещены в одноименном музее в Бухаре. Кроме того, в городе будет проводиться молодежный туристический форум.

Также документы предусматривают передачу через аукцион пустующих земель в данных регионах для строительства гостиниц и хостелов.